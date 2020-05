Mercadito da Carlota terá 2.ª edição online com descontos e 90 marcas portuguesas

Em equipa que ganha não se mexe. Depois de uma primeira edição do Mercadito Blog da Carlota online, vem aí uma segunda rodada nos dias 29, 30 e 31 de Maio. Há descontos exclusivos e portes gratuitos.

As expectativas para a primeira edição não eram baixas, mas ainda assim superaram todos os números que Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e mentora do evento, poderia ter imaginado. Entre 1 e 3 de Maio, o mercadito online recebeu cerca de 300 mil visitas de mais de 20 países.

A fasquia cresce e a pensar no Dia da Criança a 2.ª edição virtual do Mercadito Blog da Carlota regressa em força com uma selecção de 90 marcas portuguesas com propostas para mulher e criança, decoração e bem-estar. Há marcas novas e muitas delas são de praia.

O mercado decorrerá ao longo de três dias na plataforma já usada para a primeira edição (aqui). É lá que estarão representadas as marcas participantes através do seu logo e de uma peça exemplificativa do que vendem – e é na apresentação de cada marca que será redireccionado para os seus sites próprios.

Por lá vão estar marcas como a HLC, Cinco, Maquette, Paper Boat, Lachoix, Futah, Pura Cal, as Deolindas, Tic Tac Babies, Type Beachwear, It Shoes ou a Koa Shop.

Algumas das aderentes vão ter descontos especiais que serão fornecidos por um código obtido no site do Mercadito da Carlota. Já os portes de todas as encomendas para Portugal serão gratuitos (código: mercadito20).

