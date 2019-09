Mercado da América Latina regressa a Cascais para três dias de festa grátis

Sempre quis visitar a América Latina? No final deste mês, terá o seu destino de sonho à mão de semear no Mercado da Vila, em Cascais. Durante três dias, haverá festa dedicada à cultura latino-americana, com dança, cinema, música, artesanato e gastronomia.

A segunda edição do Mercado da América Latina estará de regresso a Cascais nos dias 27, 28 e 29 de Setembro. O programa pretende promover, através de várias actividades gratuitas, a diversidade cultural de países como a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Além de espectáculos de dança e música, poderá contar também com workshops, aulas e degustações numa festa para toda a família.

O mercado inaugura a 27 de Setembro, pelas 18.00, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Cascais e embaixadores da América Latina. Seguem-se espectáculos de dança, do México (18.20-19.00) e da Argentina (20.00-21.00), e de música, do Peru (19.00-20.00) e de Cuba (21.00-22.00).

No dia seguinte, 28 de Setembro, o evento arranca mais cedo, pelas 11.30, com um workshop de Pisco, uma bebida nacional peruana. Mais tarde, das 12.30 às 13.00, haverá workshop de cocktails dominicanos. Às 13.30, poderá começar a pensar em almoçar pelo mercado ao som de música brasileira, com Leandro Bonfim e o seu violão. Mas, depois de matar a fome, é capaz de ficar com fome outra vez, graças ao workshop de gastronomia da Patagónia, das 14.30 às 15.00. Se preferir comida mexicana, há outro workshop às 16.00.

No sábado, poderá contar também com mais espectáculos de música, com sons e ritmos do Uruguai (15.00-16.00), Brasil (17.00-18.00) e Colômbia (21.00-22.00). Caso fique com vontade de dançar, nada tema: há uma aula de zumba com bachata e merengue, às 18.00. Se for mais de ficar só a ver, aproveite o espectáculo de dança da Colômbia, às 19.30.

No domingo, 29 de Setembro, destaca-se a abertura de um espaço para as crianças, com um workshop de máscaras do Carnaval de Barranquilla (11.30-12.30), uma das celebrações folclóricas mais importantes da Colômbia e um dos maiores carnavais do mundo, já considerado Património da Humanidade pela UNESCO; e um workshop de origami (15.00-18.00) para aprender a fazer um cavalo pampa, uma raça de cavalos do Brasil, que também existe na Argentina e no Uruguai.

No mesmo dia, subirá a palco, pelas 12.00, um grupo de música do Equador. A partir das 13.00, será a vez de Nicolás Farrugia da Argentina. Mas há mais três espetáculos de música: do Brasil, com o Mafuá Trio Instrumental (16.45-17.30), do Chile, com Fabiola Moroni (17.30-18.30), e da Colômbia, com San La Muerte Cumbia Club (19.00-20.00). Pelo meio, há uma degustação de chá de Erva Mate e sopa paraguaia (14.00-14.30), um workshop de chocolate da Venezuela (14.30-15.30), uma aula de forró (15.30-16.30) e uma aula de tango (18.30-19.00).

Todas as actividades programas são gratuitas e o programa completo pode ser consultado no site da Câmara Municipal de Cascais, que organiza este evento desde 2018 com a Casa da América Latina e o apoio das embaixadas latino-americanas radicadas em Portugal.

