Mercado de Santa Clara recebe Feira do Vinil este fim-de-semana

Os amantes do vinil têm lugar marcado na agenda cultural deste fim-de-semana com romarias ao Mercado de Santa Clara. Durante dois dias, o espaço recebe a Feira do Vinil de Lisboa com as bancas cheias de discos revivalistas e prontos a serem levados para casa para juntar à colecção que tem ao lado do gira-discos.

Vinis em estado novo e exemplares em segunda mão. Rock, punk, pop, electrónica ou house. É uma miscelânea de géneros à espera que alguém lhe pegue e os ponha a girar.

Nesta feira compra-se, vende-se e troca-se música. Sim, não pense que serve apenas para gastar os trocos, pode também montar a sua banca se tiver relíquias lá por casa – o custo de inscrição por mesa é de 25€ (mundodopvc@gmail.com).

A juntar a isto, não se esqueça que ao sábado é dia de Feira da Ladra no Campo de Santa Clara, caso esteja empenhado em somar mais elementos vintage ao carrinho de compras.

Mercado de Santa Clara. Campo de Santa Clara. Sáb-Dom 10.00-20.00. Entrada livre.

