Mercado do Rato transforma-se em palco de noite rock

É um dos mercados mais esquecidos da cidade, mas um grupo de jovens planeou para esta quarta-feira uma noite de rock alternativa para lhe dar uma ajuda.

Desde 2016 que aqui mora a Dona Ajuda, uma loja solidária fundada pela associação de moradores Boa Vizinhança, onde encontra artigos usados, entre roupa ou objectos de decoração usados ou doados. Uma solução de revitalização num espaço acarinhado pelos fregueses e para onde existe um projecto para a construção de um silo automóvel da EMEL.

Enquanto o projecto do parque segue em pára-arranca, a solidariedade vai acelerando. Esta quarta-feira, 18 de Julho, acontece o Arraial #1, um evento organizado por Frederico Mira Godinho, João Gaivão e João Berberan, que foram desafiados pela Boa Vizinhança para criar este evento especial. E não se saíram nada mal. Ao palco sobem artistas como Maria Reis (Pega Monstro) e Francisco Ferreira (Capitão Fausto), que termina o evento com um DJ Set.

O arraial preocupa-se com o ambiente e a ele juntou-se o projecto Lisboa Limpa, que disponibiliza os copos reutilizáveis. No final, as receitas revertem a favor de uma associação ambiental.

Rua Alexandre Herculano, 54. Qua 17.00-01.00. Entrada: 5€ com direito a uma imperial em pré-venda no local e na Flur Discos. 6€ no dia.

+ A associação Lisboa Limpa diz não aos copos no chão e promove copos reutilizáveis



+ Descubra o primeiro mercado municipal biológico de Lisboa