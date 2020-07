Mercado no Bairro chega à Penha de França já esta semana

Uma das melhores formas de conhecer um bairro é calcorrear as suas ruas, cumprimentar aqueles com quem nos cruzamos e comprar nos seus mercados. Estamos fartos de o escrever e fazemo-lo outra vez, agora que o Mercado no Bairro se vai instalar pela primeira vez na Penha de França. É já esta sexta e sábado, dias 24 e 25 de Julho, no Jardim da Praça Paiva Couceiro.

Entre as 10.00 e as 19.00, poderá ajudar os pequenos negócios ao comprar artesanato e outros produtos portugueses em mais um Mercado no Bairro. Desta feita, com o apoio institucional da Junta de Freguesia da Penha de França.

“Comprar no mercado é o prazer de ter dois dedos de conversa, piscar o olho a um produto à medida da nossa carteira e regatear o preço, à semelhança daquilo que se fazia há décadas”, lembra a organização, que garante que todos os mercados estão a decorrer de acordo com as normas da Direcção-Geral da Saúde.

Caso seja um verdadeiro fã de mercados, não feche já a agenda. Na próxima semana, o Mercado no Bairro vai estar em Arroios, no Jardim Constantino (28 de Julho) e na Alameda (de 30 de Julho a 1 de Agosto).

