Mercado P’LA ARTE reúne dezenas de artistas na Prata Riverside Village

O Mercado P’LA ARTE vai voltar a invadir o parque de estacionamento da Prata Riverside Village, em Marvila, já este sábado, 2 de Abril. A ideia é promover o comércio local e dar palco à arte e a diferentes abordagens artísticas.

A decorrer entre as 14.00 e as 20.00, o mercado artístico promovido pela P’la Arte, uma plataforma cívica sem fins-lucrativos, em parceria com a Vic Properties, reunirá cerca de 40 artistas. Cada um terá direito a um espaço adequado para expor as suas criações.

Poderá ainda aproveitar para visitar a exposição “Brilha Rio”, que conta uma parte da história da cidade ao dar a conhecer cerca de 70 letreiros comerciais que, durante décadas, decoraram as fachadas urbanas e acompanharam a vida daqueles que por eles passaram.

Prata Riverside Village. Sáb 14.00-20.00. Entrada livre.

