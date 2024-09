Mercadona inicia construção do seu primeiro supermercado em Lisboa

A Mercadona deu início à construção de um supermercado na Alta de Lisboa, anunciou a retalhista espanhola esta sexta-feira, em comunicado. Com data prevista de abertura para 2025, será o primeiro espaço comercial na capital portuguesa. Localizado na Rua Hermínio da Palma Inácio, na freguesia de Santa Clara, o supermercado vai ser edificado num terreno com uma área total de 5000 metros quadrados.

Desde a abertura do primeiro supermercado, a 2 de Julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, a Mercadona investiu 1000 milhões de euros em Portugal. Actualmente, a retalhista espanhola conta com cinco supermercados no distrito de Lisboa, nomeadamente em Sintra, Oeiras, Alverca e Torres Vedras, mas com a abertura do terceiro supermercado no concelho de Sintra, marcada para o próximo dia 24 de Outubro, vai terminar o ano de 2024 com seis.

Para 2025, o plano é abrir dez espaços em Portugal, incluindo a primeira loja na capital portuguesa. A operação de loteamento foi desenvolvida pela SGAL – Sociedade Gestora da Alta de Lisboa e, além de supermercado, o projecto inclui um piso com centro de co-inovação, “para adaptar a oferta aos hábitos e preferências dos consumidores”, e um escritório corporativo, para albergar uma equipa com cerca de 100 pessoas e complementar o escritório já aberto em Vila Nova de Gaia desde 2020, onde a empresa tem a sua sede em Portugal.

Segundo a Mercadona, a loja na Alta de Lisboa será construída “respeitando o Modelo de Loja Eficiente implementado em todas as lojas da cadeia em Portugal”, o que significa que terá corredores amplos, entrada com vidro duplo para evitar correntes de ar, sistemas de refrigeração mais sustentáveis, melhorias de isolamento nos móveis de frio, iluminação LED e gestão inteligente do consumo energético. Além disso, contará também com painéis solares na cobertura, para autoconsumo, bem como um parque de estacionamento subterrâneo.

As obras arrancam um ano e meio depois da autarquia lisboeta ter aprovado por maioria um parecer favorável para um outro projecto, condicionado ao pedido de informação prévia para viabilidade de obras de alteração. De acordo com a proposta submetida à Câmara de Lisboa pela Irmãdona Supermercados, em Março de 2021, a retalhista de origem espanhola pretendia instalar o seu primeiro espaço em Lisboa num edifício na Quinta do Lambert, no Lumiar.

+ Campo de Ourique vai ter dois novos parques infantis