Mercantina estreia-se na pizza à fatia com novo quiosque

Mercantina de Alvalade pegou na combinação vencedora pizzas+gelados italianos e abriu um novo quiosque.

No restaurante de Alvalade mantêm-se as pizzas napolitanas, certificadas como as verdadeiras pela Associazione Verace Pizza Napoletana, mas no exterior, num pequeno quiosque, come-se agora pizza alla pala, à fatia, tipicamente romanas. Pizza&Gelato é o nome deste projecto-piloto da Mercantina, em parceria com a Davvero.

Fotografia: Arlindo Camacho

Diogo Coimbra, o pizzaiolo da Mercantina, fez uma formação intensiva com Luca Belliscioci, que esteve presente na abertura deste quiosque em frente ao restaurante no Centro Comercial de Alvalade e tirou as primeiras pizzas do forno, este eléctrico – no restaurante as napolitanas são feitas num imponente forno a lenha que veio direitinho de Nápoles para Lisboa na abertura do restaurante.

Fotografia: Arlindo Camacho

A massa desta pizza alla pala é feita com uma farinha importada de Itália e fica a levedar durante 72 horas. Há oito variedades, todas com o molho de tomate com manjericão caseiro como base: há a margherita, uma de pesto só com um fio de azeite, a diavola com salame picante, a de courgete, burrata e pimenta rosa, a Arancia com scarmoza, bacon e laranja, de atum com cebola roxa e azeitonas pretas e uma de morcela e maçã caramelizada. Cada fatia custa entre os 2,80€ e os 3,20€ e pode pedi-las em menu, com duas fatias e uma bebida (5,50€).

Fotografia: Arlindo Camacho

O conceito é muito de grab&go mas é possível comer na esplanada, até porque é no mesmo quiosque que está a sobremesa, os gelados da Davvero, a marca de gelados artesanais italianos de Filippo Licitra e Riccardo Farabegoli. Há 12 sabores de gelado, entre os quais caramelo salgado, pistácio, cheesecake de lima, meloa, morango ou chocolate (um sabor 2€, dois sabores 2,5€).

Centro Comercial de Alvalade, Praça de Alvalade 6B. Pizzas: Seg-Dom 12.00-23.00, Gelados Seg-Sex 12.00-19.00.

