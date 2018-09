Metallica regressam a Lisboa para concerto no Estádio do Restelo

A WorldWired Tour anunciou uma nova leva de concertos na Europa. A primeira data é portuguesa: 1 de Maio de 2019.

A mesma digressão, dois concertos. A WorldWired Tour está para durar e os Metallica acabam de anunciar mais um capítulo europeu da digressão que os mantém na estrada desde 2016. Será no próximo ano, levando a banda norte-americana, ícone do thrash metal, a 20 países. Portugal é o primeiro: 1 de Maio de 2019, Estádio do Restelo.

Os Metallica actuaram em Lisboa em Fevereiro deste ano, na Altice Arena. O concerto ficou na memória dos fãs nacionais pela homenagem a Zé Pedro, fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés, que havia morrido meses antes de doença hepática – o guitarrista Kirk Hammett e o baixista Robert Trujillo tocaram “A minha casinha” para delírio da plateia.

Hardwired... To Self-Destruct (2016) continua a servir de mote à digressão. Mas o décimo álbum de estúdio da banda serve de porta de entrada aos Bay Area thrashers de outros tempos: os alinhamentos incluem temas dos saudosos anos 1980 como “Seek & Destroy”, “Creeping Death”, “For Whom the Bell Tolls”, “Welcome Home (Sanitarium)” ou a enérgica “Am I Evil?”, versão dos Diamond Head feita lá dos tempos da garagem.

Os fãs da velha guarda gostarão de os ouvir, tanto mais num estádio e não num recinto fechado nem como cabeças de cartaz de um festival. Os autores de Master of Puppets vão fazer a coisa à antiga e trarão consigo os suecos Ghost e os noruegueses Bokassa (é verdade, foram buscá-los a esse vespeiro do metal que é a Escandinávia).

O 12.º concerto dos Metallica em solo português tem bilhetes em pré-venda a partir desta terça-feira, modalidade reservada aos membro do clube de fãs da banda de São Francisco. Os comuns terão acesso aos bilhetes a partir de quarta-feira. Custam entre 70 (relvado) e os 125 euros (golden circle) e incluem Hardwired... To Self-Destruct, em formato físico ou digital. Cada pessoa pode adquirir apenas quatro bilhetes. Escusado será dizer que a expectativa é que esgote (para a Altice Arena, os bilhetes esfumaram-se em seis dias).

O Estádio do Restelo é casa do Belenenses, que se partiu em dois no final da época passada: o clube continua a jogar em Belém e a SAD mudou-se para o Estádio do Jamor, em Oeiras. O que significa que o Restelo é actualmente palco de jogos das distritais, embora isso tenha tido um impacto positivo no número de adeptos que se desloca ao estádio para ver as partidas neste início de temporada.

+ Bandas de grunge: uma história em 10 canções