Metro aberto a noite toda na passagem de ano

Não vale levar o carro para assistir ao fogo-de-artifício no Terreiro do Paço, nem para transportar as grades de cerveja para casa dos amigos. Vá de metro às horas que quiser.

A Estação do Terreiro do Paço vai encerrar às 18.30 de 31 de Dezembro (reabrindo às 6.30 do dia seguinte), mas não há motivos para alarme, até porque pode optar por sair nas estações do Cais do Sodré ou Baixa Chiado (linha Verde) e fazer o resto a pé sem ganhar bolhas.

Para apoiar as festividades na última noite do ano, durante a madrugada de 1 de janeiro, o Metropolitano de Lisboa vai funcionar nas linhas Azul, Verde e Vermelha, mantendo abertas várias estações após a 01.00. São elas:

Linha Azul: Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar/Luz, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa Chiado;

Linha Verde: Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado, Cais do Sodré;

Linha Vermelha: Moscavide, Oriente, Olivais, Chelas, Alameda e São Sebastião.

