Metro abre (novo) concurso para acabar obras em Arroios

A empreitada está parada desde o início de Janeiro, altura em que o Metro de Lisboa rescindiu contrato com a construtora.

O Metro de Lisboa lançou nesta segunda-feira um novo concurso para os trabalhos de reabilitação da estação de Arroios, na Linha Verde. A empreitada, recorda o Metro via comunicado, tem como objectivo “ampliar o cais da estação de 70 para 105 metros de forma a receber composições de seis carruagens” e “introduzir elevadores para acesso a pessoas de mobilidade condicionada”.

As obras na estação de Arroios iniciaram-se em Julho de 2017. No início deste ano, foi anunciada a rescisão do contrato com o empreiteiro responsável que, segundo o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, “foi incapaz de responder à proposta que entregou, à sua obrigação”.

Inicialmente, previa-se que os trabalhos estivessem concluídos em Janeiro. O segundo prazo, estabelecido há um ano, já apontava para segundo semestre de 2019. Com a nova abertura de concurso público, não se sabe ao certo quando é que a empreitada terá fim.

