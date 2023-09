Metro de Lisboa. Estação de Telheiras com alterações de horário até Novembro

Em causa está a instalação de uma cobertura acústica no novo viaduto do Campo Grande. As perturbações começam a sentir-se já esta sexta-feira.

Depois de dois meses sem metro devido às obras de expansão da rede, os moradores de Telheiras voltam a sofrer com constrangimentos ligados à construção da linha circular, que deverá entrar em funcionamento em 2024. Em causa está a instalação da cobertura acústica no novo viaduto do Campo Grande, junto à Torre Vicentina, que vai obrigar à redução do horário de funcionamento da estação a partir desta sexta-feira. As perturbações continuam até ao dia 5 de Novembro.

“A maior parte dos trabalhos decorrerá fora do horário de exploração e sem impacto de maior no normal serviço de circulação dos comboios. Contudo, a concretização de alguns desses trabalhos, pela sua natureza e complexidade, não é compatível com a circulação, em segurança, dos comboios, e com o funcionamento do serviço de transporte”, lê-se no comunicado enviado pelo Metropolitano de Lisboa às redacções.

Desta feita, às sextas-feiras e sábados, a estação da linha Verde encerrará às 22.00, três horas antes do habitual. Além disso, aos sábados e domingos, abre apenas às 10.00, em vez das normais 06.30. Durante este período, o Metropolitano de Lisboa compromete-se a aumentar a oferta de comboios na linha Verde e sugere, como alternativa, as carreiras da Carris 747, 767, 778, 43B e 44B.

