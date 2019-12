Metro de Lisboa fecha mais cedo na Consoada e abre mais tarde no Natal

A propósito da quadra natalícia e da azáfama na cidade nesses dias, o Metropolitano de Lisboa vai ter horários diferentes. Na noite de 24 fechará mais cedo e no dia de Natal começa a circular mais tarde.

A empresa de transportes urbanos anunciou nesta terça-feira que no dia 24, e “face à acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal”, a circulação nas várias linhas encerrará às 22.00. No dia 25 de Dezembro, em vez da habitual hora de abertura às 06.30, o metro começa a funcionar apenas às 08.00.

Relativamente à passagem de ano, o Metropolitano de Lisboa divulgará em breve as alterações horárias, sendo que no ano passado a circulação esteve a funcionar durante toda a noite.

Ainda nesta terça-feira, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2020, foi anunciada a derrapagem de calendário relativamente ao início das obras de expansão do metro. As obras, previstas arrancar no primeiro semestre do ano, arrancarão apenas a partir do segundo semestre.

+ Uma viagem pela arte do Metro de Lisboa