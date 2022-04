Metro de Lisboa: greve parcial marcada para quinta-feira de manhã

O Metro de Lisboa vai paralisar na quinta-feira, entre as 06.30 e as 10.00, por motivos de greve parcial dos trabalhadores. As composições voltam a circular pelas 10.30.

Na manhã desta quinta-feira, 14 de Abril, terá de procurar alternativas ao metro para se deslocar dentro da cidade. As organizações sindicais que representam os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa convocaram uma greve parcial que irá estar em vigor entre as 06.30 e as 10.00.

O Metropolitano de Lisboa, que divulgou esta informação, garante que a circulação será retomada a partir das 10.30, lamentando os “eventuais inconvenientes que esta paralisação possa causar.”

As últimas greves dos trabalhadores do metro aconteceram a 11 e a 18 de Março, também parciais. E segundo a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) haverá mais uma na sexta-feira, 22 de Abril.

“O caderno reivindicativo dos trabalhadores da D.O. [Direcção de Operações do ML – Metropolitano de Lisboa] continua a ser ‘ignorado’ pela administração do ML e Ministério do Ambiente, que tutela a empresa, não restando aos trabalhadores outra alternativa, que tomarem nas suas mãos a defesa das suas reivindicações”, lê-se num comunicado publicado nesta quarta-feira, 13, pela FECTRANS.

