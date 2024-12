Metro estende serviço até às três da manhã na passagem de ano

Depois da CP e Carris anunciarem o reforço de serviços na passagem de ano, chegou a vez do Metro de Lisboa apresentar os seus horários de funcionamento. O Metropolitano vai circular até às três da manhã de 1 de Janeiro. O prolongamento aplica-se às linhas Azul e Verde, as mesmas que servem a zona da cidade onde se realiza a festa de passagem de ano promovida pela câmara de Lisboa, no Terreiro do Paço.

Na linha Azul, o serviço extraordinário vai deixar as estações Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar/Luz, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês do Pombal, Restauradores e Baixa-Chiado abertas até mais tarde. Na linha Verde, o prolongamento de horário abrange as estações Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio e Cais do Sodré.

De salientar que, devido aos festejos a decorrer na Praça do Comércio, a paragem Terreiro do Paço, pertencente à Linha Azul, vai encerrar às 17.00 de 31 de Dezembro, reabrindo às 06.30 do primeiro dia do ano. Em alternativa à estação Terreiro do Paço, aconselha-se o uso das estações Cais do Sodré ou Baixa-Chiado.