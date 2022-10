Mex Factory desafia outros restaurantes mexicanos para batalhas gastronómicas

A primeira acontece já no dia 2 de Novembro, com o Malacopa, de Cascais, em jeito de celebração do Día de Los Muertos.

No dia 2 de Novembro – data em que se assinala o Día de Los Muertos – há uma batalha a acontecer no Mex Factory, o restaurante mexicano na Lx Factory, em Alcântara. De um lado, o chef da casa, Rodrigo Matos; do outro, Pedro Leitão, do mexicano Malacopa, em Cascais. Neste dia não se esperam máscaras de lucha libre, mas sim jaquetas, já que a competição – muito amigável – se cinge à cozinha.

Esta será a primeira “Mex Battle”, mas outras virão. Nesta série de eventos, o chef Rodrigo Matos convida outros especialistas da gastronomia mexicana para juntos celebrarem o México e a sua cultura, através da criação de menus. Na noite de estreia, um dos dias mais importantes para o país centroamericano, vão ser apresentados dois. O Malacopa irá lançar-se com um tiradito de jurel (10,5€), uma tostada de atum (12€), e um tártaro de corvina com molho de tamarindo (10€). E, em resposta, o Mex Factory vai preparar uma tostada de salmão (12€), mini tostadas de camarão (10,5€) e um ceviche de dourada (10€).

As bebidas também fazem parte das comemorações. Há novidades, como os cocktails chido (8€) e a mezcalita (8,5€), além dos clássicos mojitos, margaritas, mules e sours. Além dos cocktails, há tequilas, como José Cuervo, Don Julio, Patron, ou El Espolon.

LX Factory, Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). Qua 20.00-00.00

