Miguel Oliveira criou um mil-folhas de Pudim do Abade

É um mil-folhas diferente do convencional. Composto por creme de pudim Abade de Priscos, está disponível no Atelier do Pudim do Abade, em Campo de Ourique.

Foi durante a noite que o chef Miguel Oliveira começou a repensar o conceito de mil-folhas como o conhecemos: “Porque não pegar na decadência do mil-folhas e transformá-lo? Nesta fase temos de criar coisas felizes para as pessoas desanuviarem.” Do pensamento passou à acção e fez um mil-folhas com creme de pudim Abade de Priscos, já disponível no Atelier do Pudim do Abade, em Campo de Ourique.

Esta sobremesa “é uma ponte entre o tradicional e o contemporâneo”, nas palavras do chef. Resulta da junção de camadas de massa leve e crocante de manteiga clarificada com camadas generosas da famosa receita aveludada de Pudim do Abade. Para dar frescura, Miguel Oliveira decidiu acrescentar uns mirtilos nas camadas de pudim e uma framboesa no topo para acabar em beleza, resultando num mil-folhas diferente de todos os outros. Cada unidade custa 6€.

O novo mil-folhas estará disponível no Atelier do Pudim do Abade, todas as quartas e sábados, das 16.00 às 19.00 durante o mês de Dezembro. Na semana que antecede o Natal estará disponível diariamente. Pode reservá-lo antecipadamente (48 horas), bem como a rabanada de Pudim do Abade, através do e-mail (geral@pudimdoabade.com) ou por telefone (911 168 267), para que não tenha de fazer uma viagem em vão. Se não quiser sair de casa, o Pudim do Abade vai até si com serviço de entregas próprio.

A curiosidade do chef Miguel Oliveira pela história do pudim Abade de Priscos levou-o a desbravar tudo que eram documentos históricos. Após vários testes, chegou à fórmula que hoje nos apresenta no Pudim do Abade, que dura até três meses, com um sabor único. Desde então, fez também uma bola estilo Berlim e uma rabanada, ambas recheadas com Pudim do Abade.

Rua 4 da Infantaria, 75 (Campo de Ourique).

