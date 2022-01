Minds & More. Um estúdio onde convivem discos, amigos e tesouras

Kasia Kosiarska é quem dá as boas-vindas quando entramos na pequena porta da Rua Nova de São Mamede, a chegar ao Príncipe Real. A sensação de conforto é imediata nesta antiga loja de chapéus, agora convertida em muito mais do que um simples cabeleireiro. "O Minds & More é um clube de membros, onde os profissionais usam o espaço como um cowork, podem trazer os seus próprios produtos e atendem os seus clientes", começa por explicar a proprietária do espaço.

© Ricardo Lopes Kasia Kosiarska

Em 2018, depois de quase duas décadas a viver em Londres, esta polaca mudou-se de armas e bagagens (e com a família) para Lisboa. A ideia de criar um espaço assim — semelhante àquele onde costumava trabalhar, mas com uma escala muito mais intimista — veio com ela. Em 2021, acabaria por nascer naquele que foi o único espaço que visitou.

Foi amor à primeira vista e é fácil perceber porquê: as paredes revestidas a madeira e o acabamento do tecto fazem deste o sítio perfeito, não só para mudar de visual como também para ouvir música. Não é por acaso que o primeiro móvel a saltar à vista tem dois gira-discos e uma pequena selecção de discos de vinil. Além de hair stylist experiente, Kasia tem carreira feita como DJ.

© Ricardo Lopes Minds & More

O Minds & More veio daí, da vontade de ser mais do que um ofício único e de criar uma plataforma que alojasse outros freelancers. Margot Oosterbosch é uma delas, procurada sobretudo pelo dedo para a coloração. Iryna Schreiber, por sua vez, é uma especialista em pestanas e sobrancelhas, mas também em maquilhagem e penteados. Penelope Cza faz habitualmente uma pausa na mesa de mistura e dedica-se às massagens. E há novos membros a caminho.

As marcações são feitas online. À chegada, os clientes não se livram de uma recepção calorosa. Um café? Um copo de vinho quente? Um gole de prosecco? Tudo para deixá-los à vontade e a sentirem-se em casa, tarefa facilitada pela própria configuração do espaço, uma sucessão de pequenas salas, decoradas com móveis reaproveitados e transformados para encaixar aqui. Além de uma comunidade artística reunida em torno de tesouras e secadores, a sustentabilidade é outro dos lemas inscrito na agenda. Marcas naturais como a Kevin Murphy são privilegiadas. Os produtos portugueses vêm logo a seguir, com destaque para a algarvia 8950.

© Ricardo Lopes Minds & More

Por estes dias, também as pinturas de Weronika Anna Rosa decoram as paredes. É a exposição inaugural e prolonga-se até 28 de Fevereiro, dia em que Kasia volta a ter um pretexto para reunir amigos e clientes num ambiente onde a música é tão ou mais importante do que os cabelos.

Rua Nova de São Mamede, 72A. Seg-Sáb 09.00-20.00. Marcações online ou através do 21 194 7644. Preços: a partir de 45€ (corte) e 25€ (coloração).

+ Os melhores cabeleireiros em Lisboa para mudar o visual

+ As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer