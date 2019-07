Miradouro das Amoreiras recebe sunsets com música durante todo o Verão

O miradouro do Amoreiras Shopping Center vai ter finais de tarde animados por DJ's, entre Julho e Agosto.

Nas quintas-feiras de 4, 11, 18 e 25 de Julho e 1, 8, 15, 22 e 29 de Agosto, o miradouro das Amoreiras convida os lisboetas a olhar para a cidade do alto dos seus 174 metros, especialmente entre as 18.00 e as 20.30. É nesse intervalo de tempo que, pela primeira vez, acontecem as Amoreiras Sunset Sessions, finais de tarde ao som de DJs nacionais.

Para fazer parte desta iniciativa paga apenas valor habitual de entrada no miradouro (5€) e a pista abre já a 4 de Julho com o house comercial, deephouse e soulful do DJ David Fontes. A 11 e 25 de Julho os pratos estarão a cargo do experiente DJ Nuno Garcia que se destaca por versáteis sets entre o pop, rock (anos 70 e 80), reggae, soul, hip hop, R&B e reggaton e a 18 de Julho o destaque vai para o DJ João Garcia, especialista em house music.

O programação de Agosto ainda não foi revelada, mas promete ser quente.

