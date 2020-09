MO lança camisolas infantis que são uma barreira contra o coronavírus

As peças já estão à venda e são para crianças dos três aos 14 anos. Estão disponíveis em quatro modelos diferentes.

Depois de lançar as primeiras máscaras com capacidade para inactivar o novo coronavírus, a portuguesa MO lança agora uma colecção infantil de camisolas que têm tratamento antimicrobiano que cria uma barreira contra o vírus e bactérias. As peças já estão à venda nas lojas físicas e online.

A nova peça inovadora é inteiramente desenhada e fabricada em Portugal e quer proteger as crianças de contaminações externas, apresentando um tecido com propriedades antimicrobianas, que actua como um escudo contra vírus e bactérias, com 99% de eficácia.

“A nova proposta MO de protecção para os mais novos superou com sucesso os testes conduzidos pelo Instituto de Medicina Molecular (iMM) – que atestaram a capacidade do seu tecido para inactivar o novo coronavírus, SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, graças a um revestimento inovador que neutraliza o vírus quando em contacto com o tecido”, refere a marca em comunicado.

As camisolas foram testadas para 25 lavagens e estão disponíveis para já em quatro modelos diferentes em vermelho, branco, azul escuro e turquesa, todas com uma frase estampada. As peças não têm qualquer produto químico nocivo no seu fabrico, apresentando ainda uma tecnologia anti-odores.

Os tamanhos das camisolas vão dos três aos 14 anos e custam 19,99€, estando já à venda tanto na loja online como nas mais de 120 lojas físicas da MO. Este produto vem reforçar o posicionamento da marca na luta contra a pandemia com peças de utilidade diária, juntando-se assim à máscara MOx-AdTech, que se tornou na primeira máscara a nível mundial com capacidade comprovada de eliminar o novo coronavírus.

