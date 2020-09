MO lança máscaras certificadas e reutilizáveis para crianças

Consciente dos desafios de um regresso às aulas em tempo de pandemia, a MO, marca de vestuário da Sonae Fashion, acaba de lançar a versão infantil das primeiras máscaras com capacidade para inactivar o novo coronavírus. À semelhança da de adulto, esta peça, já disponível em três cores diferentes para crianças dos 4 aos 10 anos, foi testada com sucesso contra o novo coronavírus pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes.

“Depois do lançamento da máscara MOxAd-Tech para adulto, a primeira testada contra o novo coronavírus, quisemos apresentar uma versão agora para crianças”, esclarece em comunicado Francisco Sousa Pimentel, administrador da MO. “Após o esforço colectivo de confinamento, é essencial dar condições de segurança também aos mais novos, facilitando o regresso à normalidade com máxima protecção.”

Além de ser um produto reutilizável de elevado desempenho (promete “quatro horas de uso ininterrupto sem degradação da capacidade de retenção de partículas nem da respirabilidade” e “capacidade de inactivar o vírus que causa a Covid-19, mesmo após 50 lavagens”), a MOxAd-Tech infantil foi também testada para a protecção respiratória de bactérias externas, tendo certificação social de nível 2 profissional, pelo Laboratório Equilibrium, com capacidade testada de filtração de bactérias de 91,5% após 50 lavagens.

“A máscara cumpre com todos os requisitos presentes na nova harmonização de regulamentação europeia, de acordo com a norma CWA_17553_2020, que fornece os requisitos mínimos para o design, produção e avaliação de desempenho de coberturas faciais comunitárias destinadas ao público em geral”, acrescenta a marca na nota de lançamento.

Desenvolvidas em têxtil técnico com várias camadas distintas e com recurso a materiais e acabamentos com certificação OEKO-Tex, esta máscara está livre de produtos químicos nocivos durante o processo de fabrico, é repelente à água e reutilizável. À venda online e nas lojas MO por 10€, está disponível em salmão, azul-claro e azul-escuro com desenhos de rebuçados.

Além desta nova versão da MOxAd-Tech, a MO tem também máscaras sociais reutilizáveis de nível 3, certificadas pelo Citeve, para crianças a partir dos quatro anos. Desenhadas e fabricadas em Portugal, apresentam capacidade para retenção de partículas (80%) e respirabilidade de 8,7 l/m para um mínimo de cinco lavagens.

+ MO lança camisolas infantis que são uma barreira contra o coronavírus

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story