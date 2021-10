Moda, beleza e decoração: há uma nova loja dentro do velho Castil

Durante mais de 40 anos, este foi o espaço ocupado pela emblemática Loja das Meias. Uma superfície colossal que em 2016 deixou as galerias do velho Castil parcialmente vazias para recentrar atenções na movimentada Avenida da Liberdade. Para trás ficou um pequeno centro comercial à espera de ver regressar o entra e sai de outros tempos.

"É um edifício que deixa saudades", refere Miguel Pinto, um dos proprietários da recém-inaugurada Castilho Concept Store. Com uma localização privilegiada, o que continua a ser inegável quando falamos da esquina da Castilho com a Braamcamp, o projecto nasceu para dar visibilidade às marcas portuguesas, mas também é uma tentativa de voltar a trazer pessoas para fazer compras aqui.

"Os turistas são bem-vindos, mas queremos sobretudo que os portugueses percebam que o Castil está a renascer", completa Teresa Conde Belo, a outra metade desta dupla de empreendedores. Conheceram-se a participar em mercados reservados a marcas nacionais — ela com as plantas aéreas da Air Plant Spot, ele com a Sors, uma marca de vestuário feminino à base de peças de edição limitada.

A partir daí, foi só juntar outros projectos a este generoso pacote de etiquetas portuguesas, uns mais conhecidos do que outros. Falamos das malas António, marca exímia no trabalho da pele, dos produtos da Antiga Barbearia de Bairro, dos bonés e t-shirts da Imago e das meias, botas e camisolas do Armazém das Malhas, um negócio lisboeta com loja própria no bairro dos Anjos.

Outros nomes soam ainda pouco familiares. É o caso da Raízes e da sua selecção de velas aromáticas, hidratantes para o corpo e óleos (e um dos best-sellers da nova loja), mas também da Tian, uma marca de óculos de sol albicastrense que chegou ao mercado no último Verão. Outro dos destaques vai para a Luê, a marca de uma jovem designer que encontrou numa fibra proveniente do ananás a matéria-prima ideal para produzir malas e bolsas.

E isto é só uma amostra do que se encontra na nova loja do velho Castil. O centro continua a ter duas lojas para alugar. Miguel e Teresa esperam agora que a oportunidade atraia novos negócios, negócios que, como o deles, possam atrair a clientela lisboeta e oferecer uma alternativa mais acessível à luxuosa Avenida da Liberdade. Dentro da Castilho Concept Store, os planos são também de renovação. O espaço está pronto para receber novas marcas e para funcionar como uma montra rotativa do que de melhor (e de menos conhecido) se faz em Portugal.

Edifício Castil, Rua Castilho, 39, piso 1. Seg-Sáb 10.00-20.00.

