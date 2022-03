Moda e decoração: Fernanda Velez ocupa a Embaixada durante dois dias

Já lá vão quase dois anos desde que Fernanda Velez abriu uma loja dentro da Embaixada, no Príncipe Real. No próximo fim-de-semana, a FV Concept Store galga as quatro paredes e prolonga a curadoria da influenciadora portuguesa a todo o palacete. Em vez do habitual Mercadito, o Spring Market antecipa as colecções do próximo Verão.

Marcado para sábado e domingo, o evento junta muitas das marcas que já habitam a Embaixada — das propostas de moda masculina da Isto, da Indústria e da Fairly Normal às fragrâncias e cosmética da Castelbel e da Organii, sem esquecer as etiquetas que representam a moda feminina, caso da Chumeco, Latitid, Benedita Formosinho e HLC, entre outras, e o mobiliário ecológico da Boa Safra.

Mas o Spring Market de Fernanda Velez convida outras marcas nacionais a juntarem-se a esta ida às compras: Suuim, Sveti Stefan, Call Me Valentina, Cotton Moon, Raquel Poço, Umbra, Cinco Store, Buzina, Hyena, As Deolindas, Açaí com Granola, Rats and Bananas e Aida Home Living, entre outras.

Ao convite para conhecer, em primeira mão, as novidades das marcas nacionais para esta Primavera, junta-se o apelo de um passeio em família. Com o Jardim Botânico mesmo ali ao lado, a esplanada do Atalho Real e os sabores do Médio Oriente do Casa Cabana, não é difícil planear a próxima ida ao Príncipe Real.

Praça do Príncipe Real, 26. Sáb-Dom 10.00-19.00. Entrada livre.

