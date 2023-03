ModaLisboa: Inês Barreto e Niuka Oliveira vencem concurso Sangue Novo

As duas designers do Grande Porto arrecadaram os dois principais prémios do concurso da ModaLisboa, dedicado a jovens talentos na área do design de moda.

O concurso Sangue Novo, plataforma da ModaLisboa que premeia os jovens designers nacionais, elegeu, esta sexta-feira, mais dois vencedores. Depois da fase eliminatória, em Outubro do ano passado, cinco finalistas pisaram a passerelle montada no Lisboa Social Mitra, em Marvila, e mostraram as colecções preparadas durante os últimos meses.

Inês Barreto, a mais jovem designer a concurso com 22 anos, sagrou-se a grande vencedora da tarde ao ter sido escolhida pelo júri para receber o prémio atribuído em parceria com o Istituto Europeo di Design (IED). A distinção garante à jovem criadora de Vila Nova de Gaia um mestrado em Fashion Design no IED Milão (no valor de 20.100€), uma bolsa de 4.000€ e ainda lugar garantido para apresentar a colecção de final de curso na ModaLisboa.

© Francisco Romão Pereira Desfile de Inês Barreto

Na passerelle, Inês Barreto apresentou Let Us Eat Cake, uma colecção assente na experimentação em torno de um único material, o látex. “Há um consumismo cego, as pessoas compram porque é barato e fácil. E o látex, ao mesmo tempo que tem um ar plástico, que me permite trabalhar essa ideia de um mundo também ele plástico, é um material natural, complexo de modelar e que trabalho de raiz, ainda em estado líquido. É slow fashion", afirmou a designer à Time Out, nas vésperas do desfile.

Mas esta não foi a única vencedora desta 60.ª edição da ModaLisboa. Niuka Oliveira, de 23 anos, levou para casa (no Porto) um prémio atribuído em parceira com a Tintex Textiles. Além de uma bolsa de 1.500€, fará uma residência artística de três semanas na fábrica portuguesa, durante a qual irá desenvolver uma colecção cápsula com os materiais da casa. O resultado será também apresentado numa edição futura da ModaLisboa.

© Francisco Romão Pereira Desfile de Inês Barreto

Do seu sketchbook para o desfile, Kiula apresentou uma colecção fortemente marcada pela influência das artes plásticas. Os materiais estruturados que utiliza assumem-se como papel em branco, onde pinta, pincela e tinge ao sabor das suas emoções mais profundas.

De fora da lista de vencedores ficaram os restantes três finalistas: Çal Pfungst, Darya Fesenko e Molly98.

A ModaLisboa decorre até domingo, no Lisboa Social Mitra. Durante o fim-de-semana esperam-se os desfiles de nomes como Luís Buchinho, Gonçalo Peixoto, Béhen e Dino Alves, entre outros.

