ModaLisboa muda-se para o Hub Criativo do Beato

A 58.ª edição da ModaLisboa acontece entre 10 e 13 de Março com desfiles e um programa aberto ao público.

Durante quatro dias, a 58.ª edição da ModaLisboa vai ocupar o Hub Criativo do Beato com um programa presencial que inclui desfiles acessíveis por convite e uma programação aberta ao público. O complexo tecnológico e empresarial, cujos primeiros edifícios têm inauguração marcada já para este ano, vai acolher o evento, que tirará assim partido dos "grandes espaços com luz natural", como informou a organização em comunicado.

Sob o tema Metaphysical, entre os dias 10 e 13 de Março, a ModaLisboa voltará a completar a experiência física de quem se dirigir ao local com a transmissão de conteúdos nas plataformas digitais, bem como a programar momentos exclusivamente virtuais.

No Beato, um conjunto de acções de entrada livre irá complementar o calendário de desfiles. Nas Fast Talks, vão debater-se questões como tecnologia, sustentabilidade e novas fronteiras de comunicação. A programação vai incluir ainda instalações artísticas, exposições e micro-eventos.

A Cabanamad, um projecto transdisciplinar cujo trabalho assenta sobre a fluidez entre moda, arquitectura e design, foi convidado a criar experiências imersivas para os visitantes da ModaLisboa. Da colaboração resulta o Ego Selfie Hotel with Soundbath, módulo de instalação e performance que vai reunir obras do Atelier Contencioso, Béhen, Giovanni De Francesco, Alessandro Di Giampietro, Daniele Giannetti, Anna Grenman, Lidija Kolovrat e Marta Pombo.

Nesta 58.ª edição, nem a gastronomia fica de fora. A ModaLisboa contará ainda com a presença da Praça. O mercado digital de pequenos produtores nacionais vai inaugurar em breve o seu espaço físico no Hub Criativo do Beato.

Mais perto da data, a organização da ModaLisboa divulgará o calendário de desfiles.

