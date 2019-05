ModaLisboa vai ter loja pop-up só com designers nacionais

Se não viu as modas passar a seu tempo, nada tema. Entre 30 de Maio e 1 de Junho a ModaLisboa terá uma loja pop up só com peças de designers nacionais como Alexandra Moura ou Dino Alves.

Os charriots estendem-se no número 25 da Rua do Arsenal, por iniciativa da Associação ModaLisboa, que repete a façanha do ano passado. Durante três dias, mais de 150 peças vão estar ali à mão de semear para poder renovar a quota de moda nacional no seu armário.

Alexandra Moura, António Castro, Awaytomars, Carolina Machado, Constança Entrudo, Cristina Real, Dino Alves, Duarte, Gonçalo Peixoto, Imauve, João Magalhães, Luís Carvalho, Patrick de Pádua, Ricardo Preto e Valentim Quaresma são os designers que apresentam artigos das suas colecções nesta pop up.

Entre as 11.00 e as 19.00, perca a cabeça e largue uns trocos em nome da moda.

