Monsanto vai ser palco de concertos de música clássica ao ar livre

As sessões ao vivo dos concertos Candlelight vão regressar a partir de 19 de Maio. No total, estão previstos nove espectáculos de música clássica até Setembro, todos ao pôr-do-sol, nos emblemáticos jardins de Monsanto. A segurança está garantida, com o formato ao ar livre e a devida distância social.

Com duração de 60 minutos, os concertos começam sempre às 21.30, mas a abertura de portas está marcada para as 19.00, para poder desfrutar de um final de tarde diferente, com um cocktail e tapas. Com mesas para até dez pessoas, o preço dos bilhetes (desde 17€) varia consoante a zona escolhida, proporcionando diferentes níveis de visibilidade. Só tem de escolher um dos dias: 19 de Maio, 16 e 30 de Junho, 14 e 28 de Julho, 11 e 25 de Agosto, 1 e 15 de Setembro.

Os Candlelight são concertos intimistas, organizados pela Fever, que apresentam peças icónicas a um preço acessível, em espaços únicos do património cultural da cidade. A cargo de vários artistas, poderá assistir à interpretação de algumas das obras mais famosas de sempre. Poderá consultar mais informações sobre cada sessão, incluindo o repertório a ser tocado, nesta página.

Quanto às medidas de segurança adoptadas, o espaço será configurado tendo em conta as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, incluindo com a marcação de lugares sentados, e os bilhetes apresentam validação sem contacto. As máscaras faciais também são obrigatórias e será feita verificação de temperatura à entrada.

Monsantos Open Air. Estrada da Circunvalação. Qua a partir das 19.00. Desde 17€.

+ Arraial: a editora da agência Arruada está pronta para nos dar música

+ Time Out Lisboa volta às edições em papel com revista premium