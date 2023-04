Montijo inaugura casa da música com programa de entrada livre

Em sintonia com as comemorações do 25 de Abril, a Câmara Municipal do Montijo inaugura um novo espaço cultural. A Casa da Música Jorge Peixinho abre em jeito de homenagem ao maestro, compositor e pianista montijense, considerado um artista influente na música contemporânea portuguesa do século XX.

A Casa da Música nasce assim no lugar da antiga Quinta das Nascentes, incorporada no novo Jardim das Nascentes. Para além de um novo auditório, que conta com a programação da Companhia Mascarenhas-Martins, terá ainda um museu, dedicado à vida de Jorge Peixinho e com o espólio do próprio maestro – um trabalho concebido pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

De modo a assinalar a abertura deste novo espaço, que pretende diversificar a oferta cultural da cidade e de toda a Península de Setúbal, a Câmara Municipal do Montijo vai promover cinco dias de música, com concertos ao ar livre para toda a família.

A semana de abertura começa com a cerimónia de inauguração da Casa da Música Jorge Peixinho, no dia 25 de Abril, às 11.00. Ainda no mesmo dia, mas às 17.30, terá lugar o concerto de inauguração do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (GMCL) — conjunto criado em 1970 por Jorge Peixinho e outros músicos da época.

De 26 a 28 de Abril, sempre às 21.30, a Mascarenhas-Martins apresenta Interlúdio, um espectáculo que vai dar vida ao repertório musical original criado pela companhia, levando o público numa viagem sonora pela história da mesma.

A fechar o programa, no dia 30 de Abril, às 16.30, a música vai chegar ao Jardim das Nascentes, com um concerto do projecto Mão Verde, que reúne António Serginho, Capicua, Francisca Cortesão e Pedro Geraldes, com o objetivo de consciencializar os mais novos a respeito de temas em torno da ecologia.

Toda a programação incluída na Semana de Abertura da Casa da Música Jorge Peixinho é de entrada livre.

Jardim das Nascentes (Montijo). 25-30 Abr. Entrada Livre

