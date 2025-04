Monumento espanhol vai ter uma zona para selfies para aliviar a sobrelotação

A popular TikTok trend inspired the new zone | Photograph: Shutterstock

Medida insere-se num plano mais amplo, de 15 milhões de euros, que visa melhorar as infraestruturas e a convivência com os residentes.

Quem visita monumentos emblemáticos sabe que é comum deparar-se com turistas a tirar selfies e criadores de conteúdos em busca da imagem perfeita (e, sejamos honestos, muitos de nós também o fazemos). Embora inofensivos, estes comportamentos podem, por vezes, criar constrangimentos e atrapalhar o fluxo de pessoas.

É precisamente esse o caso da Sagrada Família, em Barcelona. No ano passado, uma tendência viral no TikTok, que levava os utilizadores a filmarem-se a sair da estação de metro em frente ao monumento, foi proibida pelas autoridades de transporte devido à perturbação que causava.

Agora, o município de Barcelona decidiu dar um passo adicional. Com o objectivo de aliviar a pressão nas vias públicas e minimizar o impacto do turismo no quotidiano dos residentes, será criada uma zona dedicada a selfies em frente à catedral.

Esta zona especial será uma antecâmara com 6200 metros quadrados, situada entre a fachada da Natividade da basílica e a Plaça de Gaudí, na Carrer de la Marina. Será um espaço especificamente destinado aos visitantes que queiram registar fotografias antes de entrarem no monumento.

De acordo com a Euronews, trata-se de um investimento de 2,7 milhões de euros, com início previsto para depois do Verão e conclusão agendada para Abril de 2026 – data que coincidirá com o centenário da morte de Antoni Gaudí.

A intervenção insere-se num plano mais abrangente, no valor de 15,5 milhões de euros, destinado a melhorar a gestão de visitantes e as infraestruturas envolventes à Sagrada Família, que recebe anualmente cerca de 4,7 milhões de turistas. Em comunicado, a autarquia sublinhou: “O novo projecto contribui para resolver um espaço onde é difícil conciliar os usos entre os visitantes do templo e os habitantes do bairro.”

A imponente catedral ornamentada, situada no centro de Barcelona, é uma das atracções mais visitadas de Espanha. Considerada uma das obras-primas de Gaudí, permanece inacabada há mais de um século, embora a sua conclusão esteja prevista para 2026.

Sobreturismo em Espanha

É sabido que os habitantes da segunda maior cidade espanhola estão cada vez mais saturados do afluxo turístico. Nesse sentido, as autoridades têm vindo a implementar várias medidas, incluindo um limite ao número de alojamentos de curta duração, numa tentativa de mitigar o fenómeno – e o mesmo acontece noutras regiões do país, como as Canárias, Alicante ou Madrid. [Leia mais sobre as medidas contra o turismo excessivo em Espanha]

