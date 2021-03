Monumentos e museus municipais vão ter entrada grátis durante Abril

Na próxima segunda-feira, dia 5, inicia-se mais uma etapa do desconfinamento, que permite a reabertura dos museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. A EGEAC, empresa municipal que faz a gestão de alguns dos mais emblemáticos espaços culturais de Lisboa, vai reabrir os seus equipamentos, oferecendo as entradas durante todo o mês de Abril.

"Os horários de abertura e fecho serão anunciados após a confirmação, pelo Governo, da entrada do país na segunda fase de desconfinamento, na próxima quinta-feira, dia 1 de Abril", refere o comunicado da EGEAC a que a Agência Lusa teve acesso, citado pela TSF.

A 5 de Abril reabrem o Castelo de São Jorge, Padrão dos Descobrimentos e também o Atelier-Museu Júlio Pomar, que celebra nesse dia o 8.º aniversário com a inauguração de uma nova exposição, “Flora”, que inclui já algumas aquisições feitas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo próprio equipamento.

No dia seguinte, a 6, reabrem os restantes monumentos e museus sob tutela da EGEAC. A gratuitidade de bilheteira aplica-se assim aos núcleos do Museu de Lisboa, Museu da Marioneta, Museu do Fado, Museu do Aljube Resistência e Liberdade, Museu Bordalo Pinheiro, Atelier-Museu Júlio Pomar, Casa Fernando Pessoa e Galerias Municipais de Lisboa, Castelo de S. Jorge e Padrão dos Descobrimentos.

