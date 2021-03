Pavilhão do Conhecimento reabre com descontos para pais

Se faz parte do grupo de “Pais à beira de um ataque de nervos”, então o Pavilhão do Conhecimento tem um prémio para si: um desconto de 50%.

O Pavilhão do Conhecimento está a preparar-se para reabrir portas já a partir da próxima segunda-feira, 5 de Abril – e com um prémio para os pais que, nos últimos meses, têm aguentado estoicamente os seus filhos fechados em casa. Até 31 de Maio, na compra de um bilhete de criança, vão poder usufruir de 50% de desconto no bilhete de adulto, na bilheteira física do Centro Ciência Viva.

“Eles foram professores, cozinheiros, empregados domésticos, trabalhadores por conta de outrem, mas também por conta própria”, elogiam em comunicado. “Homens e mulheres dos sete ofícios que tiveram de trabalhar, ensinar, cozinhar, limpar e apagar todos os fogos que surgiam minuto a minuto. Estiveram muitas vezes à beira de um ataque de nervos, mas nunca atiraram a toalha ao chão.”

A visita ao Pavilhão do Conhecimento, tal como aos restantes espaços da Rede Nacional de Centros Ciência Viva, continua a merecer o carimbo Clean and Safe do Turismo de Portugal. Com a atribuição deste selo, a entidade reconhece as medidas de segurança e a redução de riscos de contaminação pela Covid-19, que estão a ser implementadas e são devidamente descritas neste Guia para uma Visita Segura.

Se ainda não está convencido, vale a pena ficar a saber que o mês de Abril é também a última oportunidade para visitar a exposição temporária Viral, sobre o fenómeno do contágio nas suas várias vertentes e, que, com informações actualizadas sobre a actual situação epidemiológica, nos mostra também o que os cientistas de todo o mundo estão a fazer para travar a pandemia.

Pavilhão do Conhecimento. Largo José Mariano Gago 1. Ter-Sex 10.00-18.00. 7€-10€. Grátis para crianças até dois anos.

