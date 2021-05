Morreu Julião Sarmento (1948-2021)

Julião Sarmento morreu esta terça-feira em Lisboa, cidade onde nasceu há 72 anos. Artista plástico multifacetado e reconhecido internacionalmente, Sarmento estudou pintura e arquitectura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e ao longo da sua carreira destacou-se pelo trabalho artístico interdisciplinar, abrangendo a pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo e cinema, performance, som e instalação.

©DR Pintura Cega (Três Instrumentos de Prazer e um de Morte), 1993

O seu trabalho está representado em muitas coleções públicas e privadas um pouco por todo o mundo, nomeadamente nos museus Guggenheim de Nova Iorque e Tate Modern, em Londres. Em Lisboa, as suas obras também integram as colecções do Museu Calouste Gulbenkian ou do MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.

©DR Café Bissau de Julião Sarmento

Em 2020, Julião Sarmento lançou o livro de fotografia Café Bissau, pela editora Pierre Von Kleist, e em Outubro passado foi o autor de um projecto especial para a edição 74 da Umbigo, que celebrou os 18 anos desta revista de cultura e arte contemporânea, para a qual também desenhou a capa.

