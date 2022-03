Mostra de Cinema Canadiano chega a Lisboa e ao Porto

Filmes de realizadores como Xavier Dolan e Denis Villeneuve passam no Cinema São Jorge, em Lisboa, e no Cinema Trindade, no Porto.

Em Março, Lisboa e Porto enchem-se de cinema vindo do Canadá. A primeira Mostra de Cinema Canadiano acontece nos dias 8 e 9, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Nos dias 24 e 25 de Março, o ciclo de filmes chega ao Cinema Trindade, no Porto.

A programação em Lisboa conta com filmes de realizadores como Xavier Dolan e Denis Villeneuve, e inclui uma estreia nacional. Trata-se de Funny Boy, da realizadora Deepa Mehta, que vai estar na capital para apresentar o filme e participar numa sessão de perguntas e respostas, adianta a Embaixada do Canadá em Portugal à Time Out. A sessão está marcada para as 19.00 de 9 de Março.

O programa inclui ainda Espírito Indomável, de Stephen S. Campanelli (terça-feira, 8, às 19.00), Incendies – A Mulher que Canta, de Denis Villeneuve (terça-feira, 8, às 21.20), Higiene Social, de Denis Côte (quarta-feira, 9, às 17.00), e Matthias e Maxime, de Xavier Dolan (quarta, 9, às 22.00). Os bilhetes já estão à venda no Cinema São Jorge e custam 3,5€. Pessoas até 30 anos ou maiores de 65 anos pagam apenas 3€.

No Porto, os horários dos filmes em cartaz ainda estão por revelar, mas a mostra vai contar com a presença do luso-canadiano Gabriel D'Almeida Freitas, protagonista de Matthias e Maxime, de Xavier Dolan. O actor vai acompanhar a exibição do filme no dia 25 de Março no Cinema Trindade.

