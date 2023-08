MOTELX: há um novo prémio para trailers filmados em formato vertical

Estão abertas as incrições para a secção microCURTAS do MOTELX, que este ano inclui mais uma categoria, fruto de uma nova parceria: Melhor Trailer YouTube Short.

A próxima edição do MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa está marcada para Setembro, mas já está em movimento. Até ao final do dia 23 de Agosto, estão abertas as inscrições para a conhecida secção microCURTAS do MOTELX, que dá espaço a jovens criadores, mas há um plot twist. É que este ano, graças a uma parceria com o YouTube, a secção chama-se YouTube microCURTAS MOTELX e inclui uma nova competição: Melhor Trailer YouTube Short.

Isto significa que todos os que se candidatarem com as suas curtas-metragens até dois minutos (e filmadas com recurso a telemóvel ou tablet) à secção mais micro do festival, podem também submeter um trailer com um máximo de 30 segundos, mas no formato vertical YouTube Shorts, um recurso que a rede social de vídeos tem desde meados de 2021, para tentar competir com outras redes como o TikTok ou Instagram.

Ou seja, a secção passa a ter três prémios que, pela primeira vez, serão monetários: Melhor microCURTA MOTELX até dois minutos (750€), Menção Especial (500€) e Melhor Trailer YouTube Shorts até 30 segundos (250€). As candidaturas podem ser feitas através do formulário disponível no site oficial do festival e os vídeos submetidos deverão ter o formato mp4 ou enviados para o e-mail films@motelx.org com um link que permita o download.

