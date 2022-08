Mozzafiato, o novo inquilino da Rua Amarela em Cascais

Neste restaurante servem-se pratos tradicionais italianos, com destaque para as massas e risottos.

A alegre Rua Amarela, em Cascais, tem um novo inquilino, que chegou directamente de Itália. O Mozzafiato, que em português significa uma coisa incrível, deslumbrante ou de cortar a respiração, instalou-se ao lado da veterana (e conterrânea) La Contessa, que há muito que ali serve carpaccios e piadinas de devorar e chorar por mais.

Lourenço Jardim, responsável pelo espaço, que pertence ao Grupo Bar do Guincho, explica que a carta, com “boas massas, bons risottos e as obrigatórias pizzas”, vai ao encontro daquilo que no seu entender estava a faltar ali – um oferta que agradasse a toda a família.

Francisco Romão Pereira / Time Out A clássica carbonara all’Italiana, um dos pratos mais pedidos

Assim, conte com primi piatti como bruschetta de camarão (7,50€) ou burrata e pesto de cajus caseiro (9€) e, entre os secondi piatti, clássicos como o bife alla Milanese (16€), o linguini al Nero di seppia com camarão (16€), a carbonara all’Italiana (13€), e o risotto de vieiras e lima (16€). Por seu turno, na secção das pizzas há seis opções: Margherita e manjericão (10€), burrata e prosciutto (13€), porcini e fiambre (11€), tartufo e porcini (13€), pepperoni (11€), e camarão e pasta de coentros e cebola (13€). Para rematar, peça uma das sobremesas tradicionais italianas, como a panna cotta de baunilha natural e frutos silvestres (4€) ou o tiramisù all’amaretto (4€).

Francisco Romão Pereira / Time Out Pizza de burrata e prosciutto

O Mozzafiato conta com 40 lugares sentados, entre espaço interior e esplanada, e está aberto de quarta-feira a domingo, das 12.00 às 15.00 e das 18.00 às 00.00.

Rua Alexandre Herculano, 72 (Cascais). 214 846 213. Qua-Dom 12.00-15.00 e 18.00-00.00.

