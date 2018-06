MUDE inaugura exposição em Setembro nas Amoreiras

Enquanto aguardamos a demorada reabertura do MUDE – Museu do Design e da Moda, temos sempre as exposições que o museu organiza fora de portas, neste caso no Amoreiras Shopping Center. O centro comercial recebe a 6 de Setembro a exposição “Presente Futuro. Design para a mudança”, da colecção Francisco Capelo.

São 24 as propostas que se estendem pelo centro comercial e que cobrem áreas tão distintas como a saúde e a nutrição, o desporto, a alimentação, os transportes, as comunicações, a segurança, a educação ou a música. O grande objectivo é sensibilizar e consciencializar o público para a importância do design como factor de transformação social e de uma maior criatividade.

O denominador comum é serem um barómetro do presente em mudança, ao contribuírem de diferentes maneiras para uma alteração de atitudes, comportamentos e valores, sendo exemplos do futuro em gestação.

É uma exposição que reúne alguns trabalhos desenvolvidos por vários colectivos de autores, empresas, instituições de ensino ou centros de investigação, de norte a sul do país que se associam a esta iniciativa.

A exposição vai estar patente até 21 de Outubro, com visitas guiadas aos domingos de manhã (11.30).

Amoreiras Shopping Center. Av. Eng. Duarte Pacheco 2037. Seg-Dom 10.00-23.00. Entrada livre.

