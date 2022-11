Mundial é no Time Out Market Lisboa

Diretamente do Qatar para o Time Out Market Lisboa, todos os jogos do Mundial têm transmissão assegurada no food hall em dois ecrãs gigantes powered by Coca-Cola e KIA, e com a boa companhia do costume: os petiscos e bebidas dos chefs e restaurantes do mercado.



Apesar do Mundial se realizar a uns bons milhares de quilómetros de distância de Lisboa, este evento vai ser vivido no Time Out Market de forma entusiástica, já que claques de diferentes nacionalidades são coisa que não vai faltar por aqui.

O jogo de abertura está marcado para o dia 20 de Novembro, no Estádio Al-Bayt (Al Khor), enquanto que a grande final ocorrerá no dia 18 de Dezembro no Estádio Nacional Lusail (Lusai). "Mas o melhor sítio em Lisboa para ver os jogos do Mundial como se estivesse num estádio, com a vantagem de ter a melhor comida e bebida para acompanhar, é mesmo aqui no Time Out Market”, assegura Ana Alcobia, directora-geral do Time Out Market Lisboa.



Antes e depois dos jogos, bem como durante os intervalos, os ecrãs gigantes do Time Out Market terão uma social wall que exibirá o conteúdo partilhado pelos nossos visitantes com um hashtag criado e divulgado para o evento.

Time Out Market, Av. 24 de Julho (Cais do Sodré). Todos os dias 10.00-00.00

