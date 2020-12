Murder Mystery: um jogo-teatro online e interactivo

O novo jogo da Escape2Win, empresa especializada em escape rooms, é também um espectáculo de teatro online e interactivo, a partir da plataforma Zoom. É que, para participar, o jogador terá de interpretar o papel de detective e desvendar o mistério do assassinato de Mr. John, marido da Madame Butterfly, proprietária do Escape Hotel.

A premissa é simples: Mr. John foi encontrado morto no quarto de Isabella. Suspeita-se de assassinato, mas há mais três testemunhas. “Quem, como e porquê. São estas as questões a que terá de se responder para desvendar o culpado do crime”, esclarece Sílvia Lobo, co-fundadora da Escape2Win. “O bilhete é vendido por dispositivo e a ideia é que, por trás de cada ligação Zoom, esteja um jogador, que terá o papel de detective neste jogo-espectáculo.”

Cada jogador terá direito a dez minutos de entrevista com cada um dos suspeitos, interpretados por actores e actrizes, e poderá fazer as perguntas que achar mais pertinentes. “Antes de se anunciar o culpado, os jogadores vão poder falar uns com os outros para partilharem as suas suspeitas”, acrescenta Sílvia. “Já fizemos a experiência e as pessoas acham esta parte muito engraçada, apesar de não se conhecerem, porque têm a oportunidade de conversar e trocar ideias.”

No total, contam-se 60 minutos de jogo-espectáculo “para todas as idades”. Os próximos jogos-espectáculos estão marcados para os dias 12 e 19 de Dezembro e 3 de Janeiro, sempre às 15.00. O bilhete custa 10€/dispositivo (ligação Zoom) e pode ser adquirido directamente no site da Escape2Win.

