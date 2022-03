Musa diz adeus a Marvila com programação até ao final de Março

Festas, concertos e até santos milagrosos. A Fábrica da Musa despede-se da Rua do Açúcar com pompa e circunstância.

A Fábrica da Musa vai sair do número 83 da Rua do Açúcar. “Temos pena mas não podemos mais ficar”, anunciaram no Instagram, onde partilham a programação para o resto do mês de Março. A festa de despedida está marcada para o dia 27. E a nova morada deverá ser divulgada em breve.

Na quarta-feira, 9 de Março, a partir das 19.00, festeja-se o regresso da Monstra à cidade, com o DJ Bunny. Já no dia 11, há “casal maravila”: Luís Severo e Catarina Branco juntam-se em palco a partir das 22.30. Segue-se, a 12 de Março, Cobra Coral, Gautier e Shaka Lion: a música far-se-á ouvir a partir das 18.00.

Na semana seguinte, quinta-feira, 17 de Março, os “santos da casa fazem milagres”, como quem diz que alguém da Musa vai tomar conta da noite a partir das 19.00. Na sexta-feira, 18, a partir das 22.00, há Benjamim X, Bruno Pernadas e João Vaz Silva. No sábado, 19, o colectivo New Kids on the Block celebra o seu aniversário (que, na verdade, devia ter sido assinalado em Novembro) com uma matiné, a partir das 16.00.

A programação inclui ainda Pub Quizadilla, “o quiz preferido dos portugueses”, a 24 de Março (Qui 19.00); mais música com Sampaio e Progressivu, a 25 de Março (Sex 22.00); e, claro, uma verdadeira festa de despedida, sábado e domingo (26 e 27 de Março), que vai juntar muitas das pessoas que tocaram e passaram música na fábrica ao longo dos últimos anos.

