Musa recebe o novo ano com DJs, karaoke e menu para a ressaca

Em Lisboa, a Musa faz a festa com música e comida. A 1 de Janeiro, o menu da ressaca é servido também no Porto.

Adeus, ano velho. E no que depender da fábrica de cerveja artesanal Musa, a despedida vai ser de arromba. Para uma passagem de ano em grande, a festa de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro faz-se com comida, muita música e claro, com cerveja que não acaba.

Para celebrar o réveillon na Fábrica da Musa, em Marvila, prepare os pulmões e comece já a separar os melhores temas musicais, porque a noite vai ser de Karaoke Mágico, apresentado e conduzido por Mike El Nite. Na cozinha, o menu especial de passagem de ano foi pensado pelos chefs Pedro Abril, Tiago de Lima Cruz, Pedro Monteiro e Otávio Delmonte e custará 30€ por pessoa. O menu terá pratos como bomba brava, sandocha de peru natalício, chambão e waffle sando de raclette e cebola caramelizada, entre outras especialidades.

Os esforços da equipa estendem-se ao primeiro dia de 2022. Aí, o menu promete levantar até os mais abalados pelos excessos da noitada anterior. A dieta de recuperação serve-se na Musa da Bica com novas versões de velhos clássicos da cozinha portuguesa: caldo verde, bifana e pão com chouriço.

No Porto, a ressaca também se cura entre barris de cerveja. No Jardim da Virtudes, caberá ao DJ Farofa levantar os ânimos aos mais mortiços, a partir das 17.00. O menu especial, concebido por Ana Leão, Cristiano Barata e João Baião, contará com hambúrgueres, cachorros quentes, shakshuka e rabanadas, entre outras iguarias.

É obrigatório apresentar teste negativo à Covid-19 (feito em farmácia ou no próprio local na presença dos colaboradores do evento), assim como é obrigatória a reserva para a festa de passagem de ano na Fábrica da Musa pelo telefone 91 359 2275, das 16.00 às 23.00.

Fábrica da Musa, Rua do Açúcar, 83, Lisboa. 31 de Dezembro, Sex 19.00-2.00.

Musa da Bica, Calçada Salvador Correia de Sá 2A, Lisboa. 1 de Janeiro, Sáb 12.30-22.00.

Jardim das Virtudes, Passeio das Virtudes 53, Porto. 1 de Janeiro, Sáb 17.00-2.00.

