A programação do festival abarca quatro semanas e realiza-se em vários locais do concelho de Sintra.

O Muscarium, que recebeu recentemente o Selo de Qualidade Europeu para Festivais Notáveis, está de regresso a Sintra, com quatro semanas de artes performativas. Entre 29 de Agosto e 25 de Setembro, quatro artistas convidadas estarão a desenvolver os seus trabalhos em diferentes espaços do concelho. Para além das residências, que vão contar com sessões abertas ao público, haverá lugar para a habitual apresentação de concertos e espectáculos de teatro e dança.

O primeiro ensaio aberto está previsto para 3 de Setembro, às 21.00, no AMAS – Auditório Municipal António Silva. A nova criação de Mariana Fonseca, Não vais entrar?, parte de um diálogo entre os trabalhos de Valter Vinagre (artista de belas artes) e de Jaime Rocha (pseudónimo do escritor Rui Ferreira de Sousa). Num ambiente próprio de um peepshow, somos convidados a escutar discursos paralelos à prostituição e a reflectir sobre corpos-máquina, abrigos-mãe, condições, direitos e valores femininos.

Segue-se o ensaio aberto de Pelo Prazer De Não Estarmos Sós, a 10 de Setembro, à mesma hora, mas desta vez na Casa de Teatro de Sintra. Pensado sobretudo para adolescentes, este espectáculo do Universo Paralelo (Adriana Melo e Magnum Soares) aborda o tema da igualdade e da diversidade sexual e de género, para mostrar como a sexualidade deve ser encarada de uma maneira mais natural e saudável, incentivando ao diálogo e à descoberta, em contraponto com violências, inibições, frustrações e sexismo.

No dia seguinte, 11 de Setembro, pelas 16.00, apresenta-se Arco-da-Velha, por Sílvia Barbosa, no Largo da República. A história em cena acompanha Penélope, uma velha bordadeira que costura as suas próprias aventuras. Após o espectáculo, haverá ainda uma oficina criativa, com duração de 30 minutos, para sensibilizar todos os presentes para a questão ambiental.

De volta ao AMAS, estão previstas mais três espectáculos: Sinto Muito, da coreógrafa e bailarina Joana Couto, sobre a nossa percepção artística e os limites da arte (16 Set, 21.00); O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do Teatro do Noroeste, a partir do texto homónimo de Jorge Amado (18 Set, 16.00); e Entre-Lugar, uma viagem musical em trio, em que Manuel de Oliveira se apresenta com João Frade no acordeão e Sandra Martins no violoncelo (24 Set, 21.00).

Para o Teatroesfera, em Queluz, está programada a estreia de É Como Dançar Por Cima de Manteiga, a 23 de Setembro, pelas 21.00. Interdisciplinar, este espectáculo de Camilla Morello cruza texto, dança, música original (e composta ao vivo), vídeo e culinária – e até a partilha da comida num banquete final. Já na Casa da Marioneta, em Agualva-Cacém, o teatromosca encerra o Muscarium a 25 de Setembro, com Odeio A Minha Irmã, que subirá a palco pelas 16.00. Com textos dramáticos do dramaturgo e encenador francês Sébastien Joanniez, este espectáculo divide-se em duas performances. Uma em que escutamos a voz da irmã mais velha e outra em que o protagonismo é entregue à mais nova.

O Muscarium teve a sua primeira edição entre 16 e 27 de Setembro de 2015, no âmbito das comemorações dos 15 anos da companhia teatromosca. A par desse mote comemorativo, pretendia-se dinamizar um espaço municipal, o AMAS – Auditório Municipal António Silva, com a apresentação regular de espectáculos nacionais e internacionais; contribuir para a formação de públicos numa zona de alta densidade populacional, mas de escassa oferta cultural; fortalecer uma rede de parceiros artísticos; e promover um espaço de diálogo entre artistas e companhias, assim como destes com o público.

Sintra, vários locais. 29 Ago-25 Set. Desde 5€. Entrada livre para o último espectáculo programado, mediante levantamento de bilhete.

