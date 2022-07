Womex chega a Lisboa com concertos, palestras e cinema

Depois da edição de 2021 no Porto, o Womex muda-se para Lisboa. A 28.ª edição deste festival internacional de músicas do mundo acontece entre os dias 19 e 23 de Outubro em espaços culturais como a Cinemateca Portuguesa, o Cinema São Jorge ou o Cineteatro Capitólio. Ao longo de cinco dias, estão agendados 60 espectáculos com cerca de 300 músicos de mais de 50 nacionalidades. Além dos concertos, há ainda palestras, um ciclo de cinema e uma cerimónia de entrega de prémios. O festival que quer “celebrar a diversidade cultural e musical” é pensado para profissionais do meio, mas os espectáculos vão ter bilhetes à venda para o público geral.

“Pela primeira vez conseguimos duas cidades no mesmo país consecutivo o que é óptimo porque deixa uma marca no festival”, partilha António Miguel Guimarães, director-geral da Amg Music, organizadora do Womex em Portugal. Depois de passar por países como Bélgica, Reino Unido, Suécia ou Budapeste, Portugal volta a ser o anfitrião, desta vez com palcos assentes na capital.

A abertura acontece no dia 19 de Outubro, entre o Teatro Tivoli BBVA e o Cineteatro Capitólio. Nesse dia, o palco fica reservado a quatro nomes portugueses: Beatriz Felício, Club Makumba, de Tó Trips e João Doce, Expresso Transatlântico e Júlio Resende. A lusofonia continua a ser celebrada no Lusofónica Stage, no Cinema São Jorge, por onde vão passar nomes como Karyna Gomes (Guiné-Bissau/Portugal), Bia Ferreira (Brasil), Tito Paris (Cabo Verde) ou Ana Lua Caiano (Portugal). Os restantes palcos – Coliseu dos Recreios, LAV – Lisboa ao Vivo e Parque Mayer – recebem concertos de artistas de países como Argentina, Irlanda, Estónia, Gana, Colômbia, Israel ou Coreia do Sul.

“Concorreram quase 1300 artistas para 60 seleccionados. Foi um trabalho imenso do júri de procurar diferentes géneros musicais, artistas masculinos e femininos, e muitos outros elementos a ter em consideração”, explica António Miguel Guimarães, também um dos membros do júri.

Além dos concertos, o Womex inclui um festival de filmes que terá lugar na Cinemateca Portuguesa. São 16 projecções sobre o mundo da música internacional, incluindo três estreias e uma homenagem especial. As exibições abertas ao público terão bilhetes à venda na Cinemateca.

Dentro do festival, há ainda a Conferência Womex, na Altice Arena, que reúne 80 convidados internacionais distribuídos por mais de 20 palestras. A programação completa ficará brevemente disponível no site oficial do Womex 2022.

Apesar do festival ser direccionado para profissionais do mundo das artes, muitas das actividades vão ter bilhetes disponíveis “em princípio a partir do início de Setembro”, revela Alexander Walter, director do festival. Depois da edição passada, na Alfândega do Porto, ter recebido mais de 2500 pessoas, a organização espera repetir o feito em Lisboa. “Este ano, já temos mil pessoas registadas desde o final de Junho. É um óptimo número e significa que estamos finalmente a seguir em frente”.

