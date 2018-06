Museu Berardo celebra aniversário com entrada gratuita e muita festa este fim-de-semana

O Museu Colecção Berardo faz anos e toda a gente está convidada para a festa. Este fim-de-semana, dias 23 e 24, a entrada no museu é gratuita para celebrar o 11.º aniversário, e pode contar com várias visitas guiadas às diferentes colecções.

O grande destaque desta festa de aniversário são as visitas temáticas a cada 30 minutos pelas obras dos artistas e pelos principais movimentos de arte moderna e contemporânea. De Marcel Duchamp a Joseph Kosuth, de Piet Mondrian a Man Ray, pode ficar a conhecer detalhes das obras de cada um destes artistas durante essas visitas, sendo que pode consultar a programação completa aqui.

Em exposição poderá encontrar, além da colecção permanente que contempla as visitas guiadas, ainda a exposição “Photo-Metragens”, de João Miguel Barros, e “Linha, Forma e Cor”, com trabalhos de Malevich, Mondrian, Josef Albers ou Ad Reinhardt. Podendo é aproveitar para visitar tudo de uma empreitada sem ter de gastar um cêntimo.

Durante estes onze anos de portas abertas, o Berardo recebeu quase oito milhões de visitas e 92 exposições – vem mais uma a caminho que inaugura no dia 5 de Julho, a "Pieter Hugo, Between the Devil and the Deep Blue Sea".

