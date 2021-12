Museu Bordalo Pinheiro inaugura novo mercado de ilustração e BD

O primeiro Mercado de Ilustração e BD do Museu Bordalo Pinheiro estreia-se este fim-de-semana, nos dias 11 e 12 de Dezembro, com a presença de associações, estúdios e colectivos de artistas independentes. Além de mais de duas dezenas de expositores, a programação de entrada livre inclui lançamentos e conversas dinamizadas pelos convidados, como Hugo van der Ding e Nuno Saraiva.

“Enquanto espaço dedicado à vida e obra de Rafael Bordalo Pinheiro, artista pioneiro no cartoon, na BD e na ilustração humorística em Portugal, o Museu Bordalo Pinheiro assume o objectivo de apoiar os artistas, através da organização deste mercado”, lê-se em comunicado do museu.

Para os expositores, está confirmada a presença do colectivo de ilustração APRE!, da Associação Tentáculo, da Chili Com Carne, do Coletivo Tágide, do estúdio Desisto, da Erva Daninha Press, do Grumo Studio, da Lavandaria, da Livraria Plutão, da Mago Studio, da Massacre, da Serrote, da Stolen Books, da Oficina do Cego, da Oficina Galdéria, da Oficina Loba, do Quarto Escuro, da Triciclo Editora e da Xerefé Edições.

O mercado arranca no sábado, 11 de Dezembro, pelas 10.00. À tarde, por volta das 15.00, Hugo van der Ding lança uma nova colecção de prints, editados pela Lavandaria. Segue-se, às 15.30, uma conversa com Marcos Farrajota, fundador da Associação Chili com Carne, que trabalha na Bedeteca de Lisboa. Mais tarde, às 16.30, Susana Resende irá apresentar o baralho de cartas ilustrado Provérbios de Animais, editado pela Apenas Livros. Ainda no sábado, ao final da tarde, pelas 17.00, está previsto o lançamento de Vírus, de André Ruivo.

No domingo, 12 de Dezembro, o Mercado de Ilustração e BD volta a arrancar às 10.00 e só encerra às 18.00. O programa de actividades inicia-se, mais uma vez, pelas 15.00, com o lançamento de Hoje Não, de Ana Margarida Matos, que estará acompanhada pelo editor Marcos Farrajota. Às 16.00, vão ser apresentadas as fanzines Outras Bandas #5 e #6, do Coletivo Tágide, seguindo-se, às 16.30, a apresentação do romance gráfico Implosão, de Mário André, que adapta para banda desenhada o romance homónimo de Nuno Júdice. Por fim, às 17.00, Nuno Saraiva irá marcar presença em painel e sessão de autógrafos, a propósito do seu mais recente livro, Diário de Uma Quarentena em Risco.

No fim-de-semana a seguir a esta primeira edição, está prevista uma oficina de desenho com os Urban Sketchers de Portugal (18 de Dezembro, 10.30-13.00), que convida os participantes a usar o seu sentido de observação e criatividade. “Qualquer pessoa com disponibilidade e gosto nesta arte é bem-vinda, mesmo que principiante.”

Museu Bordalo Pinheiro. 11 e 12 de Dezembro. Sáb-Dom 10.00-18.00. Entrada livre.

