Museu da Água: cinco concertos gratuitos até Setembro

A EPAL continua a comemorar o seu 150º aniversário e agora oferece um programa de cinco concertos gratuitos divididos entre o Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras e a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos.

Entre Maio e Setembro, estes espaços museológicos da EPAL vão ser palco de concertos gratuitos entre o fado e o pop e o primeiro está marcado para 12 de Maio (sábado) às 18.30, dia em que poderá ouvir a fadista Carla Pires no Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras. No mesmo local, à mesma hora, mas a 4 de Julho (quarta-feira) os holofotes viram-se para os cinco elementos do ZARCO, "um grupo vindo da era dos Descobrimentos e que graças ao portal spazutempo viajaram até Lisboa do século XXI" e formaram um conjunto musical com o nome do seu capitão.

Já nos dias 16 de Junho (sábado) e 11 de Agosto (sábado), também ao final da tarde, o jardim Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos recebe, por essa ordem, indie e dream pop da banda Sweet Nico e o estilo muito próprio dos Cursed Cliff, que viaja entre o rock, clássico, folk, metal, celta ou pop. A programação fecha a 15 de Setembro com o concerto da cantautora Catarina Munhá.

Como bónus, nos dias dos concertos, a entrada para a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos é livre até às 20.00 e a música é acompanhada com água da torneira, graças ao Water on Wheels, um pátio da água sobre rodas que vai oferecendo água aos presentes.

