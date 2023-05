Museu de Lisboa abre reservas ao público pela primeira vez

Para assinalar o Dia Internacional dos Museus, o Museu de Lisboa vai presentear os visitantes com a abertura inédita das suas reservas, uma nova exposição dedicada ao Teatro Romano e um Baile Barroco no Palácio Pimenta.

No dia 18 de Maio, quinta-feira, quando se assinala o Dia Internacional dos Museus, o público terá acesso a uma visita inédita à Reserva Central (5€), das 16.00 às 17.30, guiada pelos coordenadores dos serviços de conservação e restauro e investigação do Museu de Lisboa, Aida Nunes e Paulo Almeida Nunes, respectivamente, na qual poderá ver peças raramente expostas.

Na véspera, dia 17 de Maio, haverá a inauguração da exposição “Estranha é a repetição do gesto”, de entrada livre, das 18.00 às 19.30, na qual se dará a conhecer projetos idealizados para o Teatro Romano. Serão expostos o desenho de Francisco Xavier Fabri, o mais antigo que se conhece do local, bem como a proposta do arquitecto Ricardo Bak Gordon e, pela primeira vez, os desenhos originais de Daniela Hermano e João Carrasco e as soluções idealizadas por Conceição Silva e Cassiano Branco.

Dia 20, a celebração desta data emblemática continua no Palácio Pimenta com um Baile Barroco, de entrada livre, das 21.30 às 23.00. Ao som de música antiga Les Secrets des Roys e seguindo as orientações de um mestre de danças, poderá viver o ambiente de um baile de época. Mas, se dançar não é a sua perdição, o programa gratuito inclui ainda visitas com animação à exposição permanente e oficinas de pintura de azulejos, sujeitas a inscrição, às 19.30 e às 20.30, e também jogos tradicionais nos quais poderá participar.

E, sendo que Junho e as Festas de Lisboa estão aí à porta, o Museu de Lisboa - Santo António já está a preparar, este mês, visitas guiadas, uma feira e actividades para famílias, a par das inscrições até dia 28 de Maio para figurar na exposição de rua “Tronos de Santo António”.

Vários locais. 21 751 3200. Qua-Sáb. 5€ (visita à Reserva Central), entrada livre nos dias 17 e 20 de Maio

Texto editado por Mauro Gonçalves

