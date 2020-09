Museu de Lisboa acolhe instalação de vídeo com monólogos em quarentena

Entre 23 de Setembro e 7 de Novembro, o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta acolhe a instalação "Aproveitando uma aberta", de Madalena Alfaia, editora e revisora literária que, em pleno confinamento, desafiou-se a si própria e a mais três autores para escreverem um monólogo. O objectivo era que fosse interpretado por quatro actores, cada um numa divisão das suas casas, um projecto que chega a quatro salas do pólo do Campo Grande do Museu de Lisboa na próxima-quarta-feira.

As duplas responsáveis por cada vídeo são Jacinto Lucas Pires e Rita Durão (na sala de estar), Matilde Campilho e Vítor d’Andrade (na cozinha), Valério Romão e Carla Bolito (na casa de banho), Madalena Alfaia e David Pereira Bastos (no quarto de dormir). Os conteúdos dos textos não foram divulgados, mas além de os poder conhecer in loco, também serão publicados online, entre o Facebook e Instagram de “Aproveitando uma aberta”, ao longo deste Outono.

“Quis testar a ideia de um autor que escreve para um actor em particular, colocando ambos num espaço físico específico e num espaço mental que poderia ser o que eles quisessem”, revela Madalena Alfaia, curadora da instalação, que neste projecto junta duas das coisas que confessa mais gostar: as palavras e a interpretação.

Como a ideia surgiu durante o confinamento, inicialmente pensou em serem os próprios actores a filmarem-se com os telemóveis em casa, vídeos que seriam posteriormente divulgados online, com edição de João Gambino, que acabou por ser o responsável pela realização e montagem dos vídeos desta instalação. “Com o desconfinamento, arrisquei propor ao João fazermos uns vídeos mais profissionais, e esta foi a segunda grande surpresa: ele aceitou sem hesitações, apesar de o orçamento ser exatamente o mesmo”, explica a curadora.

A passagem para o mundo físico aconteceu após um convite do Museu de Lisboa e foi apenas durante uma visita ao museu que se encontrou o nome para o projecto. “Enquanto percorríamos as salas do museu e tentávamos imaginar como tudo poderia ser, o João Gambino aproximou-se de uma pintura de Arthur May e disse-me: ‘Isto é a imagem do desconfinamento!’ O quadro chama-se ‘Aproveitando uma aberta’, e logo ali tive a certeza de que esse seria o título certo e justo para esta instalação”.

Museu de Lisboa - Palácio Pimenta. Campo Grande, 245. Ter-Dom 10.00-18.00. 3€

