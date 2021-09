Museu do Oriente abre portas ao Outono com oficinas para os miúdos

Com a natureza a transformar-se para os meses mais frios, o Museu do Oriente anuncia um conjunto de actividades para estimular os sentidos e a criatividade dos mais novos.

Os Gorjeios de um Passarinho, marionetas de sombras no Museu do Oriente

O Outono chegou na passada quarta-feira, 22 de Setembro. Para o receber de braços abertos, o Serviço Educativo do Museu do Oriente propõe várias actividades pensadas para os mais novos, que não só dão a conhecer diferentes texturas, cores, formas e sons como promovem o exercício da criatividade e imaginação.

No primeiro fim-de-semana de Outubro, nos dias 2 e 3, as oficinas para bebés “Caixas, Caixinhas e Caixotes” (Sáb 11.00-11.30, 4,50€/0-12 meses) e “O Sari da Mãe” (Dom 11.00-11.30, 4,50€/12-36 meses) prometem proporcionar divertidos momentos em família. A ideia é estimular os sentidos através de histórias e objectos vindos do outro lado do mundo.

Já para crianças com mais de cinco anos, o espectáculo-oficina Os Gorjeios de um passarinho (3 de Outubro, Dom 11.00-12.30, 6€) convida-os a embarcar numa viagem até à China através das peças do Museu e das histórias que nos contam. Numa adaptação do conto de Hans Christian Andersen, é dada a conhecer, através de marionetas de sombras, a história de um rouxinol e de como o seu maravilhoso canto foi capaz de curar o próprio Imperador da China.

No mesmo dia, 3 de Outubro, entre as 11.00 e as 11.30, há ainda uma proposta para crianças dos sete aos 12 anos. A oficina “O Cartaz Megafone!” (4,50€) leva a conhecer e interpretar a exposição de cartazes indianos “A Vez das Deusas”. O objectivo é perceber as emoções que um simples cartaz pode transmitir através de frases curtas, mensagens simples, cores apelativas e um bom equilíbrio entre texto e imagem.

No domingo seguinte, 10 de Outubro, há mais. Entre as 11.30 e as 12.00, é em conversa com as peças do museu que os mais novos vão descobrir “Guan Yu, Personagem de BD”. A partir do mundo que lhes é familiar, são convidados a mergulhar noutras realidades, no espaço e no tempo, através de uma conversa imaginária com Guan Yu, um general chinês, herói digno de uma história aos quadradinhos.

Já a 16 de Outubro, “Um Elefante como presente” (Sáb 11.30-12.30, 4,50€) dá a conhecer, a famílias com crianças entre os três e os cinco anos, a história por trás do rico e exótico presente que o rei D. Manuel I, um dia, decidiu oferecer. No sábado seguinte, 23, “Um dia de Imperador” é a sugestão para crianças dos sete aos 12 anos, que promete transportá-las, nas asas da imaginação, até paragens distantes e tempos de outrora. O destino é a China do século XVI, onde terão a oportunidade de viver na Cidade Proibida como um Imperador da Dinastia Ming.

Para mais informações e reservas, basta consultar o site da Fundação do Museu do Oriente. Vale ainda a pena relembrar que, a pensar nos mais velhos, a programação para Outubro contempla várias exposições temporárias, espectáculos e concertos, inclusive o Ciclo Músicas Escondidas, a 15 de Outubro, com artistas do Iraque, da Síria, do Curdistão e do Irão.

+ Maria Guedes regressa à Fiartil com mercado de Outono

+ Time Out vence Prémio SAPO na categoria de Media e Entretenimento