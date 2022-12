Museu do Oriente dá as boas-vindas a 2023 com tradições japonesas

A cultura japonesa, como muitas outras, é marcada por diversas festividades ao longo do ano. Entre as mais diversas tradições nipónicas, destacam-se actividades como o Shimenawa, decorações para saudar o novo ano, e o Kakizome, a primeira caligrafia do ano, para criar mensagens auspiciosas. O Museu do Oriente traz estas tradições para Lisboa e promove dois workshops, nos dias 17 e 18 de Janeiro.

Na terça-feira, 17, das 14.00 às 16.00, quem quiser poderá aprender a fazer um simples Shimenawa, uma corda produzida com cânhamo ou fios de palha de arroz, mais ou menos grossos dependendo do uso, e trançada da esquerda para a direita. A função passa por delimitar um lugar sagrado, que seja apropriado para acolher as divindades do ano novo, assim como manter afastadas as impurezas.

Já na quarta-feira, 18, das 10.30 às 12.30, realiza-se um workshop dedicado à primeira caligrafia do ano, o Kakizome (書き初め, que em japonês significa, literalmente, “escrever primeiro”). Como a caligrafia é uma considerada uma das artes mais tradicionais do Japão, é comum as escolas coordenarem um evento especial chamado “Kakizome taikai”, onde os alunos se juntam e, com a ajuda de um pincel espesso, escrevem uma resolução de ano novo ou um verso de poesia evocativo da data.

Para mais informações, basta enviar um e-mail (info@foriente.pt). Os workshops custam 30€ cada.

Museu do Oriente. Ter 14.00-16.00, Qua 10.30-12.30. 30€

