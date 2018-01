Museu do Oriente: não faça má cara a estes workshops

Em Janeiro renda-se ao outro lado do mundo. O Museu do Oriente começa o ano de 2018 a pedir romarias para aqueles lados com um mês repleto de workshops dedicados às artes da cerâmica, da caligrafia e da técnica de pintura sumi-e.

Se é apaixonado pelas artes e práticas chinesas e nipónicas é melhor não deixar escapar a agenda que o Museu do Oriente lhe oferece no arranque do ano. Todos os sábados – este inclusive – até 27 de Janeiro aventure-se a criar uma máscara num workshop de cerâmica durante quatro sessões (110€), com lições sobre como modelar barro. No fim, leva uma máscara decorativa para casa.

No dia 27, passe para a pintura tradicional japonesa sumi-e (100€) que inclui referências visuais que o vão ensinar a fazer um auto-retrato. Se a coisa correr bem, pode oferecer aos seus familiares e amigos para o terem sempre por perto.

No último dia do mês, prepare-se para o maior desafio: a caligrafia japonesa, o shodo. Para inspiração, este workshop vai servir-se de uma estação do ano e de um poema para desenhar um caracter sazonal (12€).

Museu do Oriente. Avenida de Brasília, 352.

